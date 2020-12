SINDACATI

ROVIGO I dipendenti del pubblico impiego sono scesi in strada per protestare contro la mancanza di investimenti per la formazione nel miglioramento dei servizi ai cittadini, le scarse assunzioni e le condizioni contrattuali ormai ferme ad alcuni anni fa. Ieri mattina le sigle sindacali dell'amministrazione pubblica per Cgil, Cisl e Uil, hanno indetto uno sciopero nazionale che ha coinvolto molti settori: dagli amministrativi comunali ai vigili, dagli insegnanti agli operatori sanitari e medici. Nonostante oggi sia previsto un incontro con il ministro della Funzione pubblica Fabiana Dadone, circa 3 milioni di dipendenti statali hanno scelto di protestare. Uno sciopero che nonostante tutto ha sollevato un vespaio da parte dei lavori del settore privato e delle Partite Iva, ritenendolo irrispettoso contro le migliaia di lavoratori che hanno perso il lavoro per la crisi economica prodotta dal Covid-19.

I COMMENTI

A questo ha risposto Cristiano Pavarin della Uil. «È sbagliato che passi questo messaggio. Non siamo qui tanto per il rinnovo, è solo una delle cose e nemmeno la più importante, ma per evidenziare come la pandemia abbia fatto emergere problemi cronici della pubblica amministrazione e che non possono più rimanere tali. I lavoratori pubblici stanno protestando perché vogliono una migliore qualità dei servizi che loro vanno a erogare agli utenti, perché si sentono in dovere di garantire il diritto ai cittadini di accedere ai servizi con più efficienza. Serve un serio investimento per attuare un ampio piano di assunzioni e di formazione continua».

Dello stesso parere Paolo Zanini della Cgil. «Scioperiamo perché pensiamo che un Paese non può crescere senza una robusta amministrazione. Sono nove anni che c'è il blocco del contratto collettivo, su questi temi tentiamo di risvegliare un Paese che è evidente che la pandemia ne ha messo in evidenza la fragilità dei suoi servizi».

Franco Maisto della Cisl ha aggiuntoche «siamo sotto il Comune in rappresentanza di tantissimi dipendenti. Abbiamo perso centomila dipendenti in meno in dieci anni. Questa cosa si sente. Chiediamo allo Stato nuove risorse per assunzioni e stabilizzazioni».

Tra il personale del Comune, su 263 presenze previste, solo in cinque hanno aderito alla mobilitazione.

A. Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA