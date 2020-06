PUBBLICI ESERCIZI

ROVIGO I polesani sono tornati a frequentare i ristoranti, ma meglio se all'aperto e con tavoli non troppi vicini. Nella provincia più Covid-free del Veneto, anche le famiglie hanno iniziato a uscire di casa per l'aperitivo e la cena. I clienti di ristoranti e locali si concentrano però nel weekend, i tavolini degli esercizi restano perlopiù vuoti durante la pausa pranzo dal momento che ancora molti ancora lavorano da casa.

«La paura del virus non è completamente sparita, gli avventori di ristoranti e pizzerie chiedono infatti di prendere posto all'aperto spiega Michele Raisi, di Confesercenti - Tra i nostri associati, non solo del centro ma di tutta la provincia, stiamo infatti raccogliendo questa problematica che si è fatta sentire in questi ultimi giorni di meteo incerto. Se la gente infatti non accetta di pranzare e cenare all'interno dei locali, basta una pioggia per svuotare i locali che stanno tentando di rialzarsi dal duro periodo del lockdown. La riapertura è stata poi segnata dal dimezzamento dei tavoli per il rispetto delle distanze di sicurezza, ora ci si mette anche il fatto che lavora solo il plateatico con un'ulteriore diminuzione dei coperti. Non è una situazione facile per ristoratori e locali pubblici».

I LOCALI

«È una ripresa un po' lenta per la ristorazione conferma Olvia Cavriani, del Prosciuttiamo di via Fuà Fusinato - I clienti si concentrano per cena e durante il fine settimana, durante la pausa pranzo non lavoriamo più come prima». «Ho ridotto i coperti ma comunque si fatica a riempirli come prima durante la pausa pranzo la testimonianza di Antonio Nisida del noto ristorante di San Martino di Venezze - Meglio alla sera e durante il fine settimana». La buona notizia è però che anche gli imprenditori polesani del settore che a fine maggio avevano scelto di non riaprire il ristorante secondo le modalità imposte dai vari decreti anti-Covid, nelle ultime due settimane hanno invece deciso di rialzare la serranda.

LE RIAPERTURE

«Almeno tre locali della provincia e uno del centro non erano intenzionati a ripartire spiega il funzionario dell'Ascom Bruno Meneghini - Dopo però aver visto la riapertura dei locali dei colleghi e il successivo graduale allentamento delle restrizioni, hanno deciso di rialzare la serranda. La paura più grande era infatti che con la ripresa ci fosse un ritorno dei contagi ma fortunatamente la situazione è in netto miglioramento e anche la gente ha ripreso a frequentare bar e ristoranti». I gestori però, oltre alle rigide regole sanitarie e il rischio di multe salate, fino alla chiusura dell'attività per qualche giorno nel caso qualcosa risultasse fuori posto, si trovano anche a fare i conti con una clientela sempre più esigente e attenta alle regole anti-Covid. «Domenica scorsa spiega il funzionario dell'Ascom un nostro esercente ha dovuto impugnare il microfono per informare i clienti presenti nel suo ristorante che in caso di gruppi fino a 12 commensali la distanza dagli altri tavoli può anche essere inferiore ad un metro. Diversi clienti che erano arrivati nel locale per pranzare avevano iniziato a protestare per la troppa vicinanza tra i tavoli, minacciando addirittura di andarsene. A riportare la tranquillità in sala, il proprietario del locale che ha illustrato ai clienti le nuove indicazioni della Regione».

Roberta Merlin

