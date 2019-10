Pub MacAllan's, ai lavori pensa il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIAZZA ANNONARIAROVIGO Il Comune valuta di intervenire in prima persona per sistemare e adeguare gli interni del Box 10 di Piazzetta Annonaria, meglio noto come l'ex pub MacAllan's. La soluzione, infatti, permetterebbe finalmente di affidarlo con gara a un gestore, dopo che i precedenti bandi sono andati deserti. All'ultimo, ad esempio, nessuno dei quattro aspiranti gestori che si erano presentati se l'è sentita di proseguire il percorso e rimettere a nuovo uno dei più prestigiosi locali di Rovigo, tristemente chiuso da quasi sette anni.La...