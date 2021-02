PANDEMIA E CRISI

ROVIGO Birrerie e pub della città sono messi in ginocchio dalla crisi. È un momento nero per il Badabeer di via Badaloni. «Eccetto qualche ora in cui abbiamo provato ad aprire a dicembre, siamo chiusi da alcuni mesi - spiega il titolare Massimo Biscuola dal Governo non sono mai arrivate date certe su una possibile riapertura, aspettiamo ancora un mese e poi prenderemo delle decisioni. Difficile proseguire così, gli aiuti sono arrivati alle attività della Zona rossa ma noi non abbiamo percepito un soldo. Avevamo superato a fatica il primo lockdown primaverile: i finanziamenti erano stati sospesi e il proprietario aveva diminuito l'affitto».

QUALITÀ IN PRIMO PIANO

Badabeer si contraddistingue per l'elevata scelta di birre: «Abbiamo dieci linee specifiche, ma solo per attaccare i fusti servono 500 euro e se non arrivano clienti nelle poche ore pomeridiane rischiamo di buttare via il prodotto: il gioco non vale la candela, meglio rimanere chiusi».

Quasi impossibile cambiare la vocazione commerciale: «Nel 2019, prima che scoppiasse l'emergenza Covid, avevamo tentato di aprire a pranzo, non aveva funzionato perché la clientela ormai ci ha identificato come un locale serale. Con le limitazioni e il coprifuoco notturno siamo penalizzati, perché abbiamo sempre lavorato tanto da mezzanotte in poi». Il Coronavirus ha colpito in maniera pesante la pizzeria-birreria Re Artù di Rovigo, ancora scossa dal lutto di poche settimane fa. «È venuto a mancare nostro zio Erle Caovillla, era il pilastro del locale ricorda il nipote Johnny Caovilla - e ci stiamo riprendendo solo in questi giorni, puntando sul servizio d'asporto».

I titolari elencano una serie di problemi senza soluzioni: «La situazione è drammatica: questo è un punto di ritrovo per socializzare e trascorrere un paio d'ore in compagnia. Ci sentiamo poco tutelati e non riusciamo a capire il senso tra permettere a un ristorante di aprire a mezzogiorno e vietare invece le aperture serali. Siamo aperti da quasi vent'anni e non abbiamo intenzione di mollare, ma non sappiamo quanto è possibile andare avanti».

CALCIO E COMPAGNIA

Il Re Artù è il covo del calcio per chi ama guardare le partite in pizzeria, oppure per gli appassionati del karaoke: «Abbiamo sempre fatto eventi live una volta a settimana, il nostro gioco Dottor Why è diventato famoso dice Caovilla e molti clienti vengono qui per le partite di Serie A e Champions: Sky ha applicato qualche piccola scontistica sull'abbonamento, ma non si può recedere dal contratto». I proprietari avanzano proposte alternative: «Bisognerebbe consentire la riapertura in base alla capienza, noi possiamo ospitare fino a 250 persone e magari potrebbe accedere il 30% dei clienti. Non dimentichiamo gli ingenti investimenti, quasi 10mila euro, tra sanificazione, termoscanner e piano di sicurezza che siamo stati obbligati a fare dopo il primo lockdown».

I numeri del Re Artù ricalcano quelli di una piccola azienda: «Siamo a conduzione familiare, ma a regime abbiamo 13 dipendenti. Il calo di fatturato tra il 2020 e il 2019 si avvicina all'80%; dal Comune sono arrivati 500 euro, ma paghiamo 2mila euro di bollette al mese».

INTORNO AL CENTRO

Gli abitanti di Fenil del Turco stanno assistendo ad un lento e inesorabile spopolamento. L'unico punto di socializzazione della frazione è il Pub 0.4, aperto nel lontano 1993, ora ridimensionato dalla crisi. «Ci siamo reinventati - fa sapere lo storico titolare Gianfranco Caniato - e dal martedì alla domenica siamo aperti dalle 11 alle 18, con il servizio di pausa pranzo, bar, birreria e tabacchi. Per il pranzo in realtà abbiamo avuto poche prenotazioni, ma confidiamo che i numeri possano migliorare nel week-end. Da un anno stare in piedi è difficile: ho rinunciato ai miei contributi per salvare quelli dei dipendenti». Un altro punto di ritrovo storico della città è il Moby Dick di via Badaloni. Il titolare Davide Pira: «Siamo chiusi dal 25 ottobre e riapriremo domani (oggi,ndr) e domani proponendo hamburger, piadine, panini e fritti d'asporto».

Alessandro Garbo

