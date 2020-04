Uno spazio virtuale e telefonico di ascolto dedicato a tutte le persone che vivono il mondo della scuola in prima linea, a partire dagli studenti. E' l'iniziativa dell'Age, Associazione italiana genitori di Rovigo, guidata dal presidente Francesco Ennio e dal coordinatore provinciale Gino Furini. L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha infatti imposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dallo scorso 24 febbraio, calcolando anche la pausa prevista per il Carnevale. E visto il protrarsi dell'epidemia sembra improbabile un ritorno tra i banchi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. L'Age ha dunque messo a disposizione di studenti, insegnanti e genitori un proprio esperto di fiducia, lo psicologo Giuliano Forestelli, che per anni ha insegnato Materie letterarie all'Istituto psicopedagogico Roccati di Rovigo, per ascoltare le problematiche, le domande e le curiosità di tutti. Lo sportello di ascolto è un servizio gratuito realizzato in collaborazione con il Csv che terminerà il 30 maggio. Tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, Forestelli, che tra l'altro è specializzato in orientamento formativo, risponderà agli utenti al numero di telefono 049 810791 dalle 16 alle 17. «L'Age di Rovigo conclude l'associazione - ringrazia di cuore il professor Forestelli per la disponibilità offerta in questo momento difficile in cui le istituzioni, la scuola e le famiglie vengono a trovarsi a causa della pandemia».

E.Bar.

