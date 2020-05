EDILIZIA SCOLASTICA

ROVIGO In tempi di Coronavirus, con le scuole chiuse e lo studio di possibili soluzioni per riaprire in futuro in massima sicurezza, in Polesine si corre il rischio di vedere il numero delle classi ridotto invece che aumentato. In tempi normali, la proporzionalità fra numero degli studenti e offerta scolastica ha già portato alla chiusura di scuole. Ma ora non sono tempi normali e, invece, si ragiona addirittura di recuperare strutture e aumentare il personale in modo da evitare assembramenti e permettere il distanziamento anche nelle aule. A sottolineare l'incongruenza è il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, che fra l'altro è uomo di scuola, perché fino al pensionamento dello scorso giugno era direttore amministrativo del ViolaMarchesini: «Alcuni presidi mi hanno già sollecitato a farmi portavoce di una contrazione di classi che sarebbe preventivata e che non terrebbe conto della nostra realtà nel nuovo contesto rappresentato dalla presenza del Coronavirus. Sembra quasi impossibile a fronte dei discorsi che si sentono sul necessario accantonamento della logica delle classi pollaio. Non bisogna ragionare come in passato con i soli numeri, ma tenendo conto di una situazione in divenire. E, a meno che fra un mese non scompaia il virus, cosa che ovviamente mi augurerei anche se i presupposti non mi sembra vadano in questa direzione, dovremo essere preparati ad affrontare le nuove necessità della scuola. Per questo già dalla prossima settimana mi attiverò, farò un incontro con tutti i sindaci e con il provveditore, inviterò anche l'assessore regionale. Non escludo di chiedere anche l'apertura di un tavolo con il prefetto, come è successo due anni fa. Inutile parlare di turni se poi si vanno a cancellare le classi».

TAVOLO DI COORDINAMENTO

Per la parte di competenza della Provincia sono pronto a fare il possibile, anche in virtù di una particolarità del nostro territorio che, fra l'altro, questo è un dato che secondo me dovrebbe essere tenuto in considerazione e studiato, probabilmente anche per le sue caratteristiche ha avuto un numero di contagi minore di tutto il Nord Italia, eccetto Gorizia che però ha fatto molti meno tamponi di noi». Il punto, sottolinea ancora Dall'Ara, che parla anche come primo cittadino di Ceregnano, «pur non volendo fare polemica di nessun tipo, perché mi rendo conto della difficoltà epocale, dell'imprevedibilità e di come siano state comunque fatte in tempi brevi operazioni finanziarie enormi che in tempo normali avrebbero richiesto mesi e mesi di ragionamenti, ma per i sindaci c'è il problema di molte dichiarazioni che sono state fatte alle quali non sono ancora seguite azioni concrete e che per tutto dobbiamo aspettare le decisioni del Governo. Anche per la scuola. E il tempo stringe, perché anche per programmare le riaperture a settembre bisogna già muoversi ora».

BUDGET RIDOTTI

Dall'Ara non nasconde come ci sia anche un problema economico con il quale la stessa Provincia deve fare i conti. E questo anche perché si sono fermate le vendite di auto. Come ha sottolineato nei giorni scorsi l'Upi, l'Unione delle Province italiane, è crollato l'incasso dell'imposta provinciale di trascrizione conseguente all'azzeramento delle immatricolazioni fra marzo e aprile, con un gettito che a livello italiano è pari a 155,8 milioni al mese. «Siamo in braghe di tela sottolinea il presidente di Palazzo Celio se non fosse stato per il rinvio dei mutui ci sarebbero stati i prodromi per il pre-dissesto della Provincia. Sulle minori entrate la Ragioneria ha già lanciato all'allarme anche se per il momento problemi di cassa non ce ne sono. Staremo a vedere. E speriamo anche che questo gap sia colmato dai soldi che ci dovrebbe dare lo Stato. Per ora ci sono state concessioni come quella sull'utilizzo dell'avanzo di bilancio e sulla rinegoziazione dei mutui, ma di soldi cash non ne sono arrivati».

