ROVIGO Una giornata speciale dedicata ai volontari, i famosi angeli gialli sempre in prima fila nel gestire le emergenze e le calamità naturali.

In via Grandi, nella sede del servizio, la Provincia ha voluto adeguatamente celebrare i volontari in forza al nucleo della Protezione civile. A fare gli onori di casa Antonio Laruccia, facente funzione di presidente dell'ente di Palazzo Celio, affiancato dalla responsabile della Protezione civile Monica Gambardella.

Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati riguardanti i corsi di aggiornamento, lezioni indispensabili sulle attività, che si sono svolti negli ultimi mesi. A ritirare gli attestati, per rappresentare idealmente tutti i volontari, erano presenti i coordinatori dei vari distretti, ma anche Anc (Associazione nazionale carabinieri) e Polizia di Stato che garantiscono un contributo fondamentale nella gestione delle emergenze.

Durante la mattinata, poi, spazio a un focus sulle principali attività dei volontari: il supporto agli Hub vaccinali e alla comunità, l'assegnazione di veicoli e attrezzature, fino a introdurre le attività già messe in calendario e previste per il 2022.

A margine della giornata sono arrivate alcune considerazioni del presidente della Provincia Laruccia, che ha elogiato i volontari da quasi due anni sempre in prima linea durante l'emergenza Covid-19.

La speranza, sia delle istituzioni che degli stessi volontari, è allargare ulteriormente i ranghi e accogliere nuove persone, spinte dalla voglia di fare volontariato e aiutare, in maniera concreta, il Polesine. La mattinata si è conclusa con il tradizionale scambio di auguri natalizi tra i volontari e le istituzioni, la benedizione dei mezzi degli angeli gialli.

