PROVINCIAROVIGO Si è insediata, ieri mattina, a Palazzo Celio la nuova consigliera di Parità della Provincia, nominata, dopo l'iter di selezione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Loredana Rosato, originaria di Lecce, laureata in economia e abilitata alla professione di commercialista, revisore contabile e insegnante, ha occupato, in passato, dal 2009 al 2012, il ruolo di revisore dei conti all'Iras.Rosato rimarrà in carica per quattro anni e il suo mandato sarà rinnovabile. «Sarò a disposizione di tutti e...