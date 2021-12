PALAZZO CELIO

ROVIGO Ormai i giochi sono fatti. Questa mattina, dalle 8.30, si procederà allo spoglio dei voti per l'elezione del presidente della Provincia che durerà in carica quattro anni e dei dieci consiglieri che resteranno solo per due. A sfidarsi i due candidati Gian Pietro Rizzatello, sindaco di Costa, moderato di area centrodestra che è appoggiato dagli amministratori di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia Viva e dalla lista del Pd, ed Enrico Ferrarese, sempre di centrodestra, sostenuto dai sindaci civici, compresi quelli del Pd in contrasto con la linea del segretario provinciale Angelo Zanellato e la Lega. Quella che uscirà dalle urne sarà una maggioranza in ogni caso trasversale, che ha stravolto il bipolarismo tradizionale e che ha lacerato storiche alleanze, risultato di una querelle politica e di giochi di forza in cui nessuno è uscito vincitore, tanto che non si è riusciti a partorire una lista unitaria. Un ente ormai di secondo livello, ma che proprio perché rappresentante di tutti gli amministratori locali (al voto sindaci e consiglieri comunali), oggi più che mai è stato rivalutato nonostante il taglio di competenze subìto con la riforma Delrio, trasformandosi in casa dei Comuni e nuovo punto di riferimento per la futura programmazione economica e sociale del territorio. In virtù di questo e del nuovo riassetto politico che porterà al Polesine questa elezione, come cartina di tornasole, ieri alle urne l'affluenza (calcolata sulle quote di peso dei Comuni) è stata pari a 85,35% per cento, con 341 maschi e 195 femmine (Rovigo ha fatto il 100 per cento).

I candidati consiglieri sono per Rizzatello, Marco Andreolli, Giulia Battista, Matteo Giona, Andrea Grassetto, Antonio Laruccia, Laila Marangoni, Luigia Modonesi, Mattia Moretto, Maria Elena Vitiello; per la lista di Ferrarese, Graziano Azzalin, Gilberto Desiati, Lucia Ghiotti, Simone Ghirotto, Sara Mazzucato, Roberto Pizzoli, Lorenzo Rizzato, Giovanni Rossi, Elisa Sette e Asia Trambaioli; per la lista Pd Luisa Beltrame, Pierluigi Mosca, Pierrluigi Valentini Giorgia Businaro, Daniele Tecchiati e Gilberto Bianchini.

Federica Broglio

