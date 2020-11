VIOLENZA DI GENERE

ROVIGO Presentato da Antonella Bertoli, presidente Commissione provinciale Pari Opportunità, e del presidente Ivan Dall'Ara, il programma per la Giornata Mondiale contro la Violenza di genere del 25 novembre2020, che per la prima volta si terrà online dalla piattaforma della Provincia. Inizierà alle ore 10 e sarà aperta al pubblico che potrà collegarsi e partecipare anche al dibattito. Gli interventi iniziali saranno del presidente Dall'Ara, del prefetto, dell'Assessore Zeggio di Lendinara, del presidente della Conferenza dei sindaci e i lavori saranno condotti dalla Bertoli. Verrò presentata la Carta delle Pari Opportunità, che non riguarda solo le donne, ma tutte le persone che hanno difficoltà a vivere una vita piena, che sarà inoltrata ai Comuni per l'adozione.

LUCE ARANCIONE

Antonella Bertoli ha ringraziato il Soroptimist per la fornitura della luce arancione che illuminerà il palazzo della Provincia dal 25 novembre annunciando la partecipazione dell'ente alla Giornata della Prevenzione dei Tumori Maschili in collaborazione con la Lilt e l'Istituto Comprensivo di Lendinara. Dall'Ara è intervenuto sottolineando che «gli uomini violenti vanno allontanati e fermati in tempo con l'aiuto delle forze dell'ordine, dei centri specializzati nel loro recupero e deve essere chiaro a ciascuna donna che la violenza è figlia della debolezza e dell'insicurezza e non ha nulla a che vedere con la forza, la virilità e il coraggio». L'assessore lendinarese Francesca Zeggio ha annunciato che le iniziative previste per il 25 in presenza saranno spostate a quando l'emergenza Covid finirà. Lo stesso dicasi per gli spettacoli e le mostre che erano in programma, in particolare per Gli Igniferi che illumineranno di fuoco Piazza Risorgimento a Lendinara la prossima estate, ricordando che La Storia Siamo Noi, titolo della manifestazione che prosegue con Il Fuoco delle Donne, la Mostra dell'Associazione Ametiste. Il sindaco di Lendinara Luigi Viaro ha auspicato che le iniziative, anche se online, ci diano uno sprone a costruire progetti che vadano incontro alle donne e alle famiglie.

