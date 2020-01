PALAZZO CELIO

ROVIGO Il bilancio previsionale della Provincia è immortalato da un freddo ed efficace commento di Emanuela Beltrame: «Il vile denaro che non c'è». Nel suo intervento a Palazzo Celio, la consigliere provinciale ha commentato così il documento che riassume le spese e le entrate da qui ai prossimi tre anni, approvandolo non senza esprimere un disagio nell'osservare che è diventato davvero difficile far quadrare i conti. «Sta in piedi con le stampelle» è il commento del presidente Ivan Dall'Ara, spiegando che anche quest'anno si è trattato di arrabattarsi con le poche risorse a disposizione per mantenere in vita un ente che è in un limbo dalla riforma Delrio del 2014. Non ci sarà spazio ad alcun nuovo finanziamento bancario, le manutenzioni di scuole e strade avverranno con quanto c'è in cassa.

«L'equilibrio è stato conseguito solo grazie alla possibilità concessa dalla legge di utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali» ha spiegato Dall'Ara. In pratica, per ottenere la maggior parte della liquidità necessaria a sopravvivere, l'ente continuerà a ricorrere alla dismissione di beni e quote societarie. Da Stato, Regione e progetti vari entreranno circa otto milioni, tutti destinati a spese di gestione delle scuole, delle strade e per il personale. Tornano in pagamento anche i mutui, fino all'anno scorso stati congelati per il terremoto del 2012: altri 1,2 milioni ogni anno da pagare per almeno altri 10 anni.

A proposito di spese ingenti cui far fronte, poi, va considerato il fondo per perdite società partecipate, dove sono iscritti 129mila euro per quelle del Censer. Durante l'assemblea dei sindaci, Rovigo, attraverso l'assessore Luisa Cattozzo, con l'astensione ne ha bloccato l'approvazione perché mancavano i gli oltre 200mila euro del lodo con il Consvipo, che non è ancora stato depositato e per questo non poteva essere inserito in bilancio. Amareggiato il commento di Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, che chiede alla Provincia di alzare la voce per ottenere un aumento dei trasferimenti dello Stato. Gli fa eco la collega di maggioranza Beltrame, responsabile delle Infrastrutture: «Ho verificato le problematiche delle scuole, ma il problema è uno solo: i soldi. Dobbiamo chiedere di rallentare i tagli perché parliamo di soldi da investire in sicurezza, scuole e strade».

