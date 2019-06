PROVE DI FINE ANNO ROVIGO Tempo di esami anche nella casa circondariale di Rovigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROVE DI FINE ANNOROVIGO Tempo di esami anche nella casa circondariale di Rovigo per ottenere quella che un tempo si chiamava genericamente licenza media e che ora invece si chiama esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico. Il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Rovigo, Cpia, che già in passato aveva tenuto corsi di alfabetizzazione italiana e corsi di lingua straniera nell'istituto penitenziario di Rovigo, grazie all'impegno del dirigente scolastico Paola...