Tutti negativi al tampone rapido, tutti di nuovo in prima linea ad affrontare la seconda ondata dell'epidemia di Covid 19. I volontari della Protezione civile sono ancora in campo per affrontare la recrudescenza dell'emergenza sanitaria, come già avevano fatto la scorsa primavera, lavorando a fianco dei cittadini e delle istituzioni. E per farlo in sicurezza, si sono sottoposti tutti al tampone antigenico rapido per operare garantendo le massime condizioni di cautela. Lo screening è stato effettuato in un'unica seduta e ha riguardato tutti i volontari impegnati. In quell'occasione, circa 250 persone hanno effettuato il test che per tutti è risultato negativo, a dimostrazione che solo osservando norme di comportamento finalizzate alla massima prudenza come il distanziamento interpersonale, l'uso instancabile della mascherina a protezione delle vie respiratorie, la frequente sanificazione di mani, mezzi e locali si riesce a raggiungere una drastica diminuzione dei contagi. Attualmente, il personale della Protezione civile sta operando a fianco dell'Esercito e dell'Ulss 5 polesana nella gestione del nuovo Covid point in modalità drive in allestito nel piazzale retrostante la cittadella socio sanitaria nel quale, dallo scorso mercoledì, si eseguono i tamponi agli utenti senza che questi scendano dalle proprie auto. I volontari, che si sono resi disponibili fino a fine dell'emergenza, verranno impiegati per garantire il corretto accesso in entrata e in uscita delle automobili dei cittadini che si recano al drive in test point.

Elisa Barion

