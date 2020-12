PROTEZIONE CIVILE

ROVIGO Quindici gruppi di Protezione civile del Polesine con quarantacinque volontari sono intervenuti ieri in soccorso delle zone del trevigiano e del modenese flagellate dal maltempo. Ieri mattina attorno alle 7 è partita la colonna mobile dei mezzi dotati di carrelli con motopompe, torri faro, motoseghe, idropulitrici e tutto il necessario per portare aiuto a Nonantola, in provincia di Modena, e a Meduna di Livenza, in provincia di Treviso.

NEL MODENESE

Nel comune del modenese ieri è iniziata la pulizia di tutte le aree invase dalle acque del fiume Panaro esondato, e anche nel trevigiano si fanno i conti col maltempo che ha provocato allagamenti. I volontari di tutta la provincia hanno dato pronta risposta all'appello arrivato dalla sala operativa regionale, che ha richiesto la disponibilità ad intervenire, con il coordinamento del Servizio provinciale di Protezione civile guidato dalla responsabile Monica Gambardella e da Cinzia Dilavanzo. Sono scesi in campo per gli aiuti quarantacinque volontari delle Protezioni civili di Porto Viro, Porto Tolle, Lendinara, Loreo, Villadose, Ceregnano, Gavello, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Occhiobello, Associazione volontari Altopolesine, Gruppo comunale Rhodigium, l'intercomunale di Giacciano con Baruchella e Trecenta, l'intercomunale di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo di Po e l'intercomunale Isola di Ariano.

GRUPPO LENDINARESE

La squadra di volontari partiti da Lendinara, tra l'altro, ha potuto mettere a disposizione della macchina dei soccorsi alcune attrezzature che per inutilizzo erano ormai fuori uso e sono state manutentate e rimesse a nuovo durante l'estate.

«Il grande lavoro di squadra, la qualificata capacità di coordinamento e la disponibilità generosa dei nostri volontari ha permesso una tempestiva partenza fa sapere la Provincia - Attualmente le squadre stanno prestando il loro aiuto alla popolazione tristemente colpita con attività di prosciugamento delle aree allagate e degli scantinati, attività di sorveglianza dei fiumi, attività di ripristino strade ricoperte da fango e altro».

VOLONTARI AL LAVORO

Il rappresentante regionale del volontariato di Protezione civile Maurizio Cappello si è fatto portavoce delle istanze del volontariato. A tutti va il plauso del presidente della Provincia Ivan Dall'Ara e del delegato provinciale Antonio Laruccia. «Un doveroso e sentito grazie ai nostri volontari e ai coordinatori di distretto per la loro continua collaborazione e il loro generoso impegno, e un grazie ai volontari rimasti nel territorio che si sono già resi disponibili a intervenire, considerato il persistere della criticità metereologica, dell'emergenza Covid-19 e di tutte le misure precauzionali necessarie dicono -. Gli operatori di Protezione civile rappresentano il meglio della comunità polesana nell'azione generosa in tutti i momenti di bisogno».

Ilaria Bellucco

