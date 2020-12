L'EMERGENZA

ROVIGO La Protezione civile polesana in supporto alla provincia di Treviso per l'emergenza maltempo. Da giorni è in collegamento con la Sala Operativa regionale, monitorando le previsioni di maltempo che arrivano tramite i bollettini meteo dell'Arpav nelle quali veniva indicato nella serata tra sabato e domenica forte maltempo nella zona montana e pedemontana. Alle 4.30 dei ieri la Regione ha diramato al Polesine l'allerta con la richiesta di disponibilità di volontari e mezzi per intervenire nella zona del Trevigiano, in particolare nel comune di Cordignano. Il Servizio di Protezione civile si è attivato per la partenza di squadre che si sono rese disponibili fin da subito. Ieri mattina sono partiti i gruppi Altopolesine, Trecenta, Occhiobello, Porto Tolle, Intercomunale Isola di Ariano, Rhodigium e Pettorazza Grimani con mezzi dotati di motoseghe, motopompe barellate e carrellate, motopompe elettriche, torri faro e attrezzature varie per eseguire interventi sugli allagamenti nelle abitazioni, causate dall'esondazione del fiume Meschio. I volontari sono pronti per la messa in sicurezza degli argini, il taglio di piante nell'alveo del fiume che hanno creato una diga e provocato l'esondazione, lo svuotamento di scantinati e il supporto alla popolazione.

E.Bar.

