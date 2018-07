Proteste No Tav, identificati due polesani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROTESTA IN VAL DI SUSAROVIGO Un fine settimana di proteste, contro la costruzione della linea dell'Alta velocità e contro le politiche di gestione dei fenomeni migratori e i respingimenti alla frontiera francese, hanno visto in azione anche almeno un paio di militanti della provincia di Rovigo, che hanno partecipato al campeggio No Tav in Val di Susa e alle azioni dimostrative, e che sono stati poi identificati dalla polizia insieme ad altri manifestanti.CAMPEGGIO NON AUTORIZZATO«Nel corso delle due manifestazioni non autorizzate che si...