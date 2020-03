L'ACCESSO AGLI OSPEDALI

ROVIGO Al pronto soccorso di Adria si entra solo citofonando. Una sorta di pre-triage fuori dalla porta, per evitare che si possano ripetere situazioni come quella di venerdì, che ha messo in affanno tutta la struttura. All'ospedale di Rovigo, invece, il compito del filtrare i pazienti in entrata è affidato al personale che si trova nella nuova tenda a tunnel installata davanti all'ingresso del Pronto soccorso. La raccomandazione è sempre la stessa: «Chiunque abbia sintomi, non si presenti al pronto soccorso, ma chiami il proprio medico di famiglia». Il problema di pazienti che risultino positivi solo una volta entrati al pronto soccorso, infatti, viste le misure di sicurezza che scattano in caso di contatti con un contagiato, rischia di mettere in ginocchio la macchina ospedaliera.

PERSONALE IN QUARANTENA

Sono infatti già una cinquantina i dipendenti dell'Ulss finiti in isolamento dopo il contatto con l'82enne di Rovigo e la 70enne di Adria. I tamponi eseguiti non hanno evidenziato alcun contagio nel personale, ma trattandosi di un virus nuovo del quale non si conosce il comportamento, non c'è una certezza che basti quel primo tampone ad escludere lo svilupparsi del Covid-19. «È una misura di sicurezza obbligata spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella Inevitabilmente, ci saranno delle ripercussioni, ma nulla è stato chiuso. Il pronto soccorso dell'ospedale di Adria rimarrà aperto, anche se con un solo medico. In caso di necessità ci sarà poi la collaborazione dell'area chirurgica. Anche Radiologia resta aperta». È in quel reparto, infatti, che è poi transitata l'anziana prima di venire trasferita in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo. Già da domani, comunque, si attende l'entrata in servizio di 10 nuovi infermieri, altrettanti nel giro di pochi giorni, forse già entro la fine della settimana.

PUNTO PRELIEVI

Da oggi, poi, l'accesso ai punti prelievo sarà possibile solo su prenotazione. Gli utenti sono invitati a prenotare attraverso il Cup, al numero 0425.362000 (per telefoni cellulari) e al numero verde 800 061644 (da telefono fisso). «Si tratta di una misura e di una riorganizzazione dell'accesso temporaneo legato alla necessità di limitare i contatti fisici all'interno delle strutture sanitarie - spiega Compostella - Per i pazienti inseriti in un percorso diagnostico predefinito come la terapia anticoagulante orale, l'emocromo per chemioterapia o esami per donne in gravidanza, sarà possibile l'accesso senza prenotazione». Contingentate anche le visite nelle strutture. In generale, comunque, il sistema pur in sofferenza sta reggendo. Ma per riuscire a far fronte alla marea montante, serve l'impegno di tutti.

