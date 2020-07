ULSS 5

ROVIGO Buoni risultati e un bilancio migliore del previsto, ma anche qualche pecca: i tempi di attesa in Pronto soccorso e di intervento del 118, quelli per le visite specialistiche ambulatoriali in alcune strutture private accreditate, l'appropriatezza prescrittiva di alcuni farmaci, gli accessi a domicilio dopo la dimissione nell'ultimo mese di vita, l'aderenza agli standard di qualità previsti dal Piano nazionale esiti e il saldo di mobilità per assistenza ospedaliera, ovvero il numero di persone che scelgono di curarsi in Polesine arrivando da fuori, inferiore ai polesani che invece scelgono strutture fuori provincia.

IL DETTAGLIO

Queste in sintesi le conclusioni della Relazione 2019 sulla performance dell'Ulss 5. Una fotografia che seppur recente, alla luce di quanto accaduto in questi ultimi mesi appare come un vecchio scatto in bianco e nero riemerso da un cassetto dei ricordi. Ma offre, comunque, uno sguardo approfondito sulla sanità polesana. Detto in numeri, si tratta di 2.943 dipendenti, di 686 posti letto nei tre ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta, di 297 posti letto nelle strutture private di Rovigo, Porto Viro e Santa Maria Maddalena, di 39 negli ospedali di comunità di Adria e Trecenta, ovvero «strutture in grado di accogliere per un periodo limitato, 20-30 giorni, i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione», di 10 posti letto nell'Hospice di Lendinara, di 2.037 nelle 19 strutture residenziali per anziani, e di 387 nelle sei strutture residenziali per disabili fisici e psichici. In questa cornice, viene presentata nel dettaglio un'enorme mole di dati relativi alle varie attività, da quelle sugli screening di prevenzione, con tutti gli obiettivi di copertura ampiamente raggiunti, così come sulle vaccinazioni, con più del 95% dei bambini che hanno compiuto 2 anni regolarmente vaccinati (1.475 ), a quelle veterinarie con le sterilizzazioni di cani e gatti più che raddoppiate dalle 675 del 2018 alle 1.582 del 2019, passando per l'assistenza domiciliare e i controlli in ambienti di lavoro.

LE VISITE

Particolarmente significativo il dato che riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale, che tra 2018 e 2019 sono calate del 2,17% (meno 23.009). In particolare, nel distretto di Rovigo il calo è di 15.863 prestazioni, dovuto, si spiega, alla riduzione di attività dei privati accreditati (meno 7,19%). All'opposto, il distretto di Adria presenta un aumento del 5,68%, pari a 16.011 prestazioni in più, determinato in misura maggiore dall'attività delle strutture pubbliche (12.897 prestazioni che corrispondono al più 9.58%). In calo del 2,81% anche gli accessi al pronto soccorso, da 102.949 a 100.059: meno 2,66% a Rovigo, meno 10,51% a Trecenta e meno 3,13% ad Adria.

Per quanto riguarda le prestazioni erogate, però, si registra un incremento complessivo di 18.619 prestazioni, determinato principalmente dall'attività di pronto soccorso degli ospedali di Rovigo e Trecenta, che pur con una riduzione degli accessi, aumentano le cure a chi viene preso in carico. La nota poco lieta arriva dai tempi di attesa per i codici bianchi o verdi: nel 2019 dal triage alle dimissioni sono passate mediamente 5 ore e 25 minuti, 14 in più rispetto al 2018 e 19 rispetto al 2017. L'obiettivo fissato dalla Regione è pari a 4 ore. Nel dettaglio, a Rovigo l'attesa è 6 ore e 20, a Trecenta 5 ore e 56, mentre ad Adria ci si avvicina di più all'obiettivo con 4 ore e 46.

