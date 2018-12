Pronti tutti i progetti per riaprire torre Donà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI PUBBLICIROVIGO È pronto il progetto esecutivo per la riqualificazione di torre Donà e dei giardini del castello. Se tutto andrà come previsto, la prossima primavera il pubblico potrà tornare a visitare Rovigo dall'alto della torre più elevata della città. Nell'estate del 2017 l'assessore alla Progettazione europea, Alessandra Sguotti, ha presentato un progetto per partecipare ad un bando del Gruppo azione locale, con l'obiettivo di sistemare la torre inagibile da decenni. Il piano prevede la ristrutturazione per permettere ai...