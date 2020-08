L'AVVIO DELLE LEZIONI

ROVIGO La ripresa della scuola il 14 settembre sarà il vero stress-test che verificherà l'efficienza del sistema approntato contro il Coronavirus, e che all'ospedale Covid di Trecenta, ad esempio, conta 28 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva (16 allestiti e 12 in magazzino), «sperando di non doverli usare più». La riapertura delle scuole, dunque, «sarà un momento importante, e a rischio, per il concentramento di persone nelle attività in aula», ha ricordato il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella. E così da lunedì scorso, tra le misure per prevenire e contrastare la diffusione del contagio, sono iniziati i test sierologici sul personale scolastico, che però in Polesine hanno fatto registrare qualche sorpresa.

La modalità principale prevista è quella di fare gli esami negli ambulatori dei medici di famiglia. Ma alla partenza dello screening c'è stato qualche problema, perché se la categoria dei medici aveva dato nei giorni scorsi totale disponibilità a eseguire i test sierologici rapidi, poi alcuni medici non hanno accolto la richiesta dei propri assistiti. Per questo lunedì, primo giorno dello screening, c'è stato un importante afflusso di chi si è rivolto per l'esame rapido, davanti all'indisponibilità del proprio medico di famiglia, ai punti di accesso diretto dell'Ulss 5. Che gettate le basi dello screening con la consegna negli ambulatori medici dei kit e dei dispoitivi di protezione individuali, s'è organizzata anche per dedicare uno spazio esclusivo al personale scolastico, estendendo la previsione iniziale di intervenire per coloro che fossero temporaneamente sprovvisti del medico di famiglia.

«Possono presentarsi in qualsiasi momento ma abbiamo previsto una fascia oraria particolare, che è un'ora aggiuntiva all'orario normale nei tre punti di accesso diretto nei tre ospedali della provincia», ha spiegato ieri Compostella. La campagna di screening terminerà il 7 settembre e il direttore generale si attende «un'adesione alta» anche se resta volontaria. Per le scuole polesane è già arrivata, intanto, la prima fornitura di tamponi rapidi, che in caso di positività dovranno essere comunque confermati dai test (adottati finora) di biologia molecolare.

Lo scorso anno scolastico si contavano 2.413 insegnanti in Polesine tra organico di fatto e per il potenziamento dell'offerta formativa (scuole statali). E poi 792 lavoratori Ata. A questi numeri va aggiunto il personale delle scuole paritarie. Il test sierologico consiste in un prelievo di sangue: dice se si sono sviluppati anticorpi e quindi si è entrati in contatto con il virus. Non dice, però, se l'infezione è in atto e dunque «chi risulta positivo deve eseguire immediatamente il tampone», ricorda il direttore generale dell'Ulss 5. Gli orari dedicati dall'Ulss 5 al personale della scuola pubblica e privata sono, dal lunedì al venerdì, 14.30-15.30 all'ospedale di Rovigo (Corpo F accesso lato sud pensilina rossa), 12.00-13.00 al'ospedale di Trecenta (Punto prelievi al piano terra) e 14.30-15.30 ad Adria (Punto prelievi all'ospedale vecchio). I medici di famiglia trasmetteranno i dati sugli esiti dei test all'azienda sanitaria locale, che a sua volta dovrà inviarli alla Regione, affinché siano poi trasmessi all'Istituto superiore di sanità e quindi alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

