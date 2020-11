IL COMMERCIO

ROVIGO Come fa un negozio a sopravvivere con un cliente ogni 40 metri? «Una follia», secondo molti commercianti della centro storico che si ritrovano a fare i conti, in queste ore, con l'ultima ordinanza regionale che riporta in vigore le regole di marzo. I negozi al dettaglio, compresi quelli inseriti all'interno di parchi e centri commerciali, avranno indici differenziati di compresenza degli acquisti in base alla superficie di vendita: fino al 40 metri quadrati, 1 cliente; fino a 250 metri quadrati, 1 cliente ogni 20 metri quadrati, oltre i 250 metri quadrati, 1 cliente ogni 30 metri. «Sono però comprese scaffalature e arredi», ha specificato ieri il presidente della Regione. In caso di coda all'interno del negozio, andrà invece mantenuto il metro di distanza e la responsabilità per il mancato rispetto delle regole ricadrà sul negoziante, salvo che la fila non si trovi all'esterno dell'attività. Il numero massimo di clienti, sarà indicato all'ingresso dei negozi e del centro commerciale e dovrà essere monitorato da un addetto. Per chi viola l'ordinanza, è prevista la chiusura dell'attività da cinque a trenta giorni.

LE CATEGORIE

«Sono sacrifici che costano e vanno a pesare ulteriormente sulle spalle dei commercianti interviene il numero uno dell'Ascom-Confcommercio Stefano Pattaro Servono subito ulteriori aiuto fiscali ed economici». «Siamo di fronte a due emergenze aggiunge , quella sanitaria e quella economica. La sfida più grande è trovare una formula che riesca ad affrontarle entrambe simultaneamente. Se questi nuovi protocolli contribuiranno a farci muovere con maggiore fiducia e in sicurezza, ben venga. Però senza aiuti e sostegni da parte dello Stato non sarà possibile restare in piedi». «Nessuna novità, sono regole che ricalcano il dpcm di maggio», fa notare il vicepresidente di Confesercenti Vittorio Ceccato.

LE RESPONSABILITÀ

A preoccupare però i negozianti del centro storico sono alcune aggiunte che la Regione ha fatto all'ultima ordinanza. «Non è chiaro spiega Rita Pizzo, commerciante di piazza Vittorio Emanuele II se sui negozianti ricada anche la responsabilità su possibili assembramenti che si andranno a formare fuori dalla porta». E sul limite di un cliente per chi ha negozi piccoli di 40 metri quadri, la maggior parte in città: «Un cliente per volta e al sabato, come abbiamo visto lo scorso weekend, non si può passeggiare per guadare le vetrine. In queste condizioni fanno prima a dirci chiudete. Chi infatti ha sempre applicato e rispettato le regole, come i negozi di abbigliamento, è stato ancora una volta maggiormente penalizzato».

GLI ESERCENTI

Preoccupati anche i proprietari dei locali della città. «Fateci chiudere e dateci un ristoro tuona Giacomo Sguotti, del Corsopolitan - Non è possibile lavorare con tutte queste restrizioni e con la previsione che, probabilmente, a gennaio arriverà la terza ondata di Covid». «Siamo già al meno 60-70% per cento di fatturato rispetto allo scorso anno spiega il ristoratore -, a dicembre la previsione è di un 80% in meno, forse di più. Abbiamo perso tutte le cene aziendali, i ritrovi tra famiglie e amici che avvenivano nel periodo natalizio. Perdite che si sommano alla scomparsa, ormai da mesi, della pausa pranzo. Permetterci di aprire la sera potrebbe essere una boccata d'ossigeno per ristoranti e pizzerie, nonostante le regole rigide e il limite di tavoli da massimo 4 persone. Ma se poi a gennaio si farà ricadere sui ristoranti e i locali la colpa e le conseguenze della terza ondata, allora meglio chiudere subito. La cosa più ragionevole da fare è farci tenere chiuso un paio di settimane per evitare il boom dei contagi, dandoci opportuni ristori almeno per le spese fisse».

I CENTRI COMMERCIALI

Per quanto riguarda invece i centri commerciali e le medie strutture di vendita, secondo l'ordinanza regionale devono continuare a rimanere chiusi nel weekend. Ad aprire queste attività sarà probabilmente il Governo dopo il 3 dicembre: per il momento chi ha un negozio con superficie superiore ai 250 metri quadri, anche una semplice ferramenta, un vivaio o un negozio di casalinghi, non può aprire il sabato.

Roberta Merlin

