ROVIGO «Riaprire le scuole dell'infanzia a maggio? Noi siamo pronti: abbiamo i prodotti per le pulizie straordinarie, ma anche mascherine e gel igienizzanti per i bambini». Fabio Cusin, dirigente del Comprensivo 3 di Rovigo, alle redini di quattro Primarie, una Secondaria e due scuole dell'infanzia nel quartiere Tassina e a Fenil del Turco, in vista della decisione della Regione di riaprire gli asili si è già messo in moto per accogliere i piccoli alunni in sicurezza.

FONDI MINISTERIALI

«In questi giorni abbiamo ricevuto risorse dal Ministero per preparaci alla riapertura delle aule - spiega il dirigente Per quanto riguarda il nostro Comprensivo abbiamo a disposizione circa 4 mila euro per provvedere alla sanificazione delle aule e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali da fornire agli studenti». «Se vi saranno o meno le condizioni per la riapertura lo dovranno dire però ovviamente i virologi spiega il preside - Noi, nel frattempo ci stiamo attrezzando con i dpi anche in vista di settembre. Se ci sarà l'obbligo di misurare la febbre all'entrata, ci procureremo anche i termometri. I bambini con sintomi influenzali anche lievi dovranno dunque essere tenuti a casa».

RIENTRO DIFFICILE

Tornare in aula a maggio? «Lo trovo davvero difficile spiega la dirigente del Comprensivo 1 Rita Pasqualini - Noi siamo in attesa del prossimo decreto del presidente del consiglio per capire se ci sarà un ritorno o meno in classe oppure un rinvio all'autunno. Diversi genitori però mi hanno spiegato che, in caso di via libera immediato, sono pronti a non mandare i figli a scuola per paura di possibili contagi da Covid-19. Questo anche per quanto riguarda i bimbi più piccoli». «Abbiamo ricevuto 4 mila euro per igienizzare le aule - fa sapere la dirigente del Comprensivo -, non sappiamo però se iniziare subito con le pulizie oppure, nel caso di Primarie e Medie, aspettare settembre per non rischiare di perdere l'efficacia del trattamento di sanificazione che andremo a fare all'interno delle diverse scuole della Commenda».

IL COMUNE

Pronto alla riapertura di Nidi e Primarie anche il Comune. «Per quanto concerne scuole dell'infanzia e asili nidi della città spiega l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo abbiamo il personale amministrativo e organizzativo comunque in servizio. Le aule sono state sanificate e anche il personale educativo è pronto a tornare al lavoro». «Il problema sarà attenersi alle eventuali regole sanitarie che ci verranno indicate in caso di apertura immediata spiega Tovo - I servizi della prima infanzia sono infatti difficilmente compatibili con il distanziamento sociale».

LE IPOTESI

Se i bambini da 0 e 6 anni potrebbero tornare in classe già dalla prossima settimana, per la scuola Primaria e Secondaria di primo e di secondo grado la ripartenza sembra essere invece ormai rinviata a settembre, ma in numero ridotto e con la scissione delle classi pollaio. «Non sarà possibile tenere aperte le scuole il pomeriggio per permettere a tutti gli alunni di seguire le lezioni dall'aula - spiega la dirigente Pasqualini -, servirebbero il doppio degli insegnanti. Senza contare il problema dei bidelli non sufficienti per pensare all'entrata in classe dei bambini a orari alterni. Certo che, se la curva della pandemia tornerà ad alzarsi, sarà difficile gestire aule da 26 alunni in ordine alle distanze di sicurezza». «Una soluzione di cui si discute conferma Cusin è quella di ridurre le classi, alternando gli studenti per evitare assembramenti. Una soluzione potrebbe essere quella di dividere la classe tra alunni in aula e collegati contemporaneamente da casa per assistere alla stessa lezione». A questo punto però a complicare la ripresa della scuola, in particolare in Polesine, la scarsa qualità della connessione internet. «E' un problema serio in questo momento spiega il direttore dell'Ufficio Scolastico Roberto Natale -, molti genitori stanno infatti lavorando utilizzando lo smart working e, nel caso della presenza, ad esempio, di due figli che seguono le lezioni, anche con la fibra si stanno verificando diversi problemi». «Ecco perché sottolinea Natale non possiamo pensare alla scuola dei prossimi mesi esclusivamente in rete. Il ritorno in aula è pertanto una priorità, ovviamente se la situazione sanitaria lo permette. La didattica online infatti, per quanto abbia permesso di salvare l'anno scolastico, non ha la stessa efficacia educativa dell'insegnamento diretto in aula. Gli studenti hanno bisogno della classe fisica come momento di confronto con i coetanei e gli stessi insegnanti».

Roberta Merlin

