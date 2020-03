«Proteggeremo a ogni costo le nostre aziende agricole messe alla prova dall'emergenza coronavirus, le richieste fatte dall'assessore regionale Pan al ministro vanno nella direzione giusta». È il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan a commentare quanto è stato detto nell'incontro tenuto in videoconferenza tra il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova e gli assessori competenti di tutte le regioni d'Italia. Tra loro anche Giuseppe Pan in rappresentanza del Veneto, regione che a causa dell'epidemia provocata dal nuovo coronavirus affronta nel comparto agricolo uno scenario difficile composto da ortofrutta lasciata nei campi, miliardi di fiori lasciati appassire, latte mai munto e tanto altro. «Tra i tanti punti affrontati al tavolo telematico delle Regioni con il Ministero, come l'idea di misure straordinarie in termini economici e la necessità di maggiori controlli per quello che sta accadendo al latte colpito dalle pratiche sleali e relative sanzioni, ci sono state delle proposte avanzate dal Veneto dice Salvan Su un tema in particolare vogliamo spendere qualche parola anche noi. Stiamo assistendo al problema del reperimento di manovalanza, comunitaria e non, anche nella nostra provincia. Quindi apprezziamo la richiesta di reintroduzione dei voucher semplificati per la manodopera stagionale così come la proroga dei patentini per i fitofarmaci, argomenti per i quali serve l'impegno anche degli altri Ministeri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA