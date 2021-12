TAGLIO DI PO

Sono iniziati gli incontri dei catechismo dei ragazzi e ragazze che si stanno preparando per ricevere, probabilmente, nella prossima primavera, la Prima Comunione e la Confermazione (Cresima) dell'Unità pastorale delle parrocchie di San Francesco d'Assisi di Taglio di Po e Mazzorno Destro. Le date che don Damiano Vianello ha concordato con i genitori di ragazzi e ragazze dovranno essere approvate o modificate dal nuovo vescovo diocesano, monsignor Giampaolo Dianin, che farà il suo ingresso ufficiale il 30 gennaio. La programmazione degli incontri, effettuata dal parroco in stretta collaborazione con le catechiste, è stata effettuata nel pieno rispetto delle norme in vigore anti Covid-19 con l'auspicio che la situazione sanitaria migliori mentre, invece, pare proprio che possa modificarsi in senso inverso con una pandemia sempre più preoccupante. Per ora gli incontri, nelle diverse sale del nuovo Oratorio parrocchiale Noi di vicolo San Francesco, adiacente alla chiesa di piazza Venezia, sono regolari, sempre di pomeriggio, diversificati, dal lunedì al sabato di ogni settimana. Alle catechiste è stato dato ufficialmente in mandato durante la celebrazione della messa domenicale per la comunità. Il programma per un incontro settimanale con le singole catechiste: Emanuela Marafante, Maria Rosaria Esposito, Lidia Duò, Maria Antonella Zanellato e Cristina Crepaldi, per i ragazzi e ragazze delle classi quarte della scuola elementare; Nori Bonsanto e Rosalia Belluco per le classi quinte della scuola elementare; per un incontro quindicinale con le catechiste: Simona Zemignani, Katia Spigolon e Daniela Brognara, per i ragazzi e ragazze della prima media.

Giannino Dian

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA