Pronta la ciclabile per Sarzano L'apertura è attesa a febbraio

LAVORI PUBBLICIROVIGO Un'attesa decennale è prossima alla fine. La pista ciclabile per Sarzano, o meglio il primo tratto di 600 metri che sbuca in via Capitello, è pressoché pronta, mancano alcuni dettagli tecnici e burocratici, poi potrà essere aperta all'utilizzo. Cosa che si stima dovrebbe avvenire a febbraio o al più tardi a marzo.Il cantiere per realizzare il collegamento ciclabile diretto e sicuro verso la cittadella sociosanitaria e alla frazione, passando sotto la tangenziale da via Maffei, è al termine dopo che sono stati...