(I. Bel.) «Vedo che tante persone arrivano per essere vaccinate e ne sono felice, io sono a disposizione per dare una mano, se mi chiameranno». Tra le persone ieri mattina davanti al palazzetto dello sport, dov'è stato allestito il centro vaccinale lendinarese, c'è anche l'ostetrica Sebastiana Giliberto, in pensione da un mese dopo tanti anni di lavoro nell'ospedale di Rovigo. L'ostetrica, che ha anche la qualifica di infermiera, è tra il personale in quiescenza dell'Ulss 5 che si è messo a disposizione per supportare l'attività dei Cvp somministrando le dosi del vaccino. «Sono passata a vedere e ho visto che le persone vengono, spero che nessuno manchi all'appello perché è un appuntamento troppo importante - afferma Giliberto, impegnata e nota in città anche come presidente uscente della commissione comunale Pari opportunità - per ora non sono stata chiamata a vaccinare, evidentemente al momento il personale sanitario in campo è sufficiente e non c'è bisogno dell'apporto dei pensionati. I miei colleghi e io saremo felici di supportare il personale sanitario quando sarà il momento: vorrà dire che ci saranno dosi a sufficienza e molte persone da vaccinare».

