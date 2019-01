Progetto Sportivamente, da Cariparo 240mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPORT E RISORSE ROVIGO Ha preso forma in questi giorni la nona edizione del progetto Sportivamente, ideato e sostenuto dalla Fondazione Cariparo per promuovere la pratica sportiva tra i giovani delle province di Padova e Rovigo. Il coordinamento dei due filoni nei quali si articola il bando è come sempre affidato ai Coni Point di Padova e Rovigo, in collaborazione con il Coni Veneto. Riconfermato l'impegno economico di 750 mila euro in totale, dei quali 240 mila destinati al Polesine e 510 mila al Padovano.I CONTRIBUTIDa un lato Sportivamente...