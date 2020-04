È nato e abita a Calto il ricercatore che sta studiando la saliva come nuova frontiera della diagnostica avanzata. Sergio Bortolini, 52 anni, odontoiatra specializzato in implantologia, insegna come professore associato all' Università di Modena e Reggio Emilia. «Da campioni di saliva si possono rilevare 14 tipi di tumore (gastrico, pancreatico, polmonare, orale) molti ormoni, quasi tutti i grassi presenti nell'organismo, tutti i principali mediatori dell'infiammazione, è possibile vedere dalla saliva la predisposizione genetica a molte malattie reumatiche, cardiovascolari e odontoiatriche- spiega - e inoltre si possono cercare moltissimi virus». Una notizia importante e targata Altopolesine, Proprio in questi mesi in cui è la necessità di diagnosticare con metodi sempre più veloci e affidabili il covid - 19. La saliva cambia. «Ci sono varie ghiandole che producono salive diverse che si fondono in unico miscuglio grazie al movimento della bocca, poi le salive cambiano in base ai ritmi circadiani: quella notturna è diversa da quella diurna sia per composizione che per quantità. Infine la saliva modula le sue azioni in modo specifico nelle varie attività dell'individuo: lubrificante durante l'eloquio, il canto, digestiva durante la masticazione - spiega il professore - Mi sono avvicinato a questa branca a Paolo Riva, docente dell'Università di Cagliari e grande esperto».

A.Bos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA