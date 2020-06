PASTORALE GIOVANILE

ROVIGO Campiscuola e campeggi al mare o ai monti, grest o animazioni estive. Tutto, per il momento è rimasto in sospeso. Non si sa bene cosa si potrà fare e cosa no e organizzare attività a lungo termine con così tante incognite, è pressoché impossibile. Ma il Servizio di Pastorale giovanile della Diocesi di Adria e Rovigo e la Caritas non si sono arresi ed hanno pensato a nuove forme di coinvolgimento e condivisione.

IL PROGETTO

Per questo è sbocciato il progetto Passion fruit, nell'ambito del quale è stata avviata anche una collaborazione con il progetto Luci, acronimo di Laboratori urbani per comunità inclusive. «È per noi un grande piacere collaborare a questo progetto dedicato ai ragazzi polesani afferma Giorgia Businaro, consigliere comunale del Pd e responsabile dell'Urban Lab Luci L'invito di Caritas e Pastorale Giovanile è un bellissimo riconoscimento del lavoro svolto finora da Luci che, in poco tempo, si è dimostrato un interlocutore serio e qualificato per ragionare su città e territorio partendo dai nostri temi cardine: beni comuni e amministrazione condivisa, rigenerazione urbana, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici, grazie anche al supporto tecnico-scientifico dell'Università Iuav di Venezia. Nell'ambito di Passion Fruit, Luci tenta di fornire ai più giovani una chiave di lettura inedita del proprio territorio, proponendo attività di mappatura che partano dalle percezioni e dalle opinioni individuali e che assumano quali elementi focali i beni comuni locali».

NUOVE PROSPETTIVE

Don Enrico Turcato, responsabile del servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi rimarca come «l'estate che abbiamo davanti può essere l'occasione per guardare con uno sguardo nuovo alla realtà che ci circonda. Questo è l'invito che come Servizio di pastorale giovanile della Diocesi offriamo agli adolescenti e ai giovani. Una realtà che chiede ai giovani e agli adolescenti di essere protagonisti, intraprendenti disegnatori del futuro, prendendo sul serio il presente. In questo senso la collaborazione con Luci, iniziata ad In.Con.Tra 2020, e che ora prosegue, ci sembra significativa. Leggere il territorio ed immaginarlo è un primo passo verso una presa di coscienza, da parte dei giovani, che la loro voce e il loro impegno è importante non solo per il futuro ma anche adesso, qui e ora».

occasione di crescita

Don Piero Mandruzzato, direttore della Caritas diocesana aggiunge: «Il progetto Passion Fruit ha l'obiettivo di accompagnare i ragazzi affinché possano riscoprire in sé stessi e nelle loro comunità le risorse per superare con creatività il tempo complesso che stiamo vivendo. Una comunità non è fatta solo di persone, è fatta anche dagli spazi che abita; ci piaceva l'idea che questo percorso con i ragazzi iniziasse perciò proprio dai luoghi nei quali vivono».

