Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLEROVIGO A Montebelluna si è tenuto il festival Sport e cultura, una settimana di eventi in presenza e online realizzati con il patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, del Coni, dell'Istituto universitario salesiano di Venezia e dell'Unione nazionale dei veterani dello sport, in collaborazione con la Confederazione delle associazioni dei diplomati Isef e laureati in scienze motorie.In questa rassegna di eventi e...