ROVIGO Provincia ed Ecoambiente vanno nelle scuole e vengono promossi a pieni voti. Il progetto Ambiente Scuola, presentato all'Upi, Unione delle Province italiane, nell'ambito dell'Iniziativa Azione Province Giovani 2019 presentato da Palazzo Celio come ente capofila ed Ecoambiente, come partner non istituzionale col quale è stato ideato ed elaborato il progetto, insieme al liceo Bocchi-Galilei di Adria, l'Istituto Colombo di Adria, Istituto Viola-Marchesini di Rovigo, il Cipriani di Adria e l'Istituto Munari di Castelmassa ed in qualità di partner associati i comuni di Adria, Badia, Castelmassa, Porto Tolle, ha infatti ottenuto un punteggio di 72 punti, che sono valsi il 12° posto, a parità di punteggio con il 10° e 11° progetto finanziato, su 50 candidature che erano arrivate da tutte le Province d'Italia.

Nella classifica generale, su 50 partecipanti, sono stati 23 i progetti ammessi e finanziati, fra i quali quello di Rovigo, unica realtà del Veneto, 15 quelli ammessi e non finanziati, 12 quelli non ammessi. Al progetto di Rovigo è stato assegnato un finanziamento di 36mila euro. Il progetto è diretto a sensibilizzare i giovani tra i 14 e 19 anni al rispetto dell'ambiente. Complessivamente saranno realizzati 108 eventi in classe e 13 eventi-spettacolo che vedranno la partecipazione di circa 5.500 ragazzi con i loro insegnanti. Numeri importanti per una missione importante: diffondere una rinnovata coscienza ambientale, far capire l'importanza che hanno, per esempio, comportamenti come fare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti o ridurre il consumo di plastica. I ragazzi saranno coinvolti dagli esperti di Ecoambiente in una serie di attività educative.

