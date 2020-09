PROGETTI

ROVIGO «Stiamo incentivando la mobilità sostenibile. E con la riapertura delle scuole abbiamo investito sulla rete ciclabile. Inoltre, aumenteranno le piantumazioni e stiamo valutando l'utilizzo di nuove tecnologie: per esempio, sui murales che sono stati realizzati in Commenda durante il festival della street art, Wallabe, saranno stese in questi giorni delle vernici abbinate a tecnologie d'avanguardia, che sono capaci di mangiare gli inquinanti atmosferici per effetto della fotocatalisi», ha spiegato a palazzo Nodari il sindaco Edoardo Gaffeo.

Cinquemila piante possono assorbire in un anno 228 chilogrammi di Pm10: una quantità pari, cioè, alle emissioni di mille macchine che percorrono 20mila chilometri in un anno. È un esempio di come, oltre ai provvedimenti emergenziali contenuti nelle due ordinanze sindacali in vigore da domani, il Comune stia puntando nello stesso tempo su interventi strutturali per ridurre nel medio-lungo periodo l'impatto dell'inquinamento.

APPELLO AI CITTADINI

L'amministrazione vuole coinvolgere anche i residenti nell'impegno per la difesa di salute e ambiente: «Nelle ordinanze sono prescritti o indicati alcuni comportamenti, che dovrebbero diventare un patrimonio comune di buone abitudini, legate al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni», ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo. Dunque, è auspicabile, anche senza livello di allerta 1 arancio o allerta 2 rossa perché in questi casi diventa sempre obbligatorio per ogni veicolo, che tutti i conducenti anche quando il livello è verde (nessuna allerta) si attengano al divieto di tenere il motore acceso se arrestano il veicolo per esigenze della circolazione, o per il carico e scarico merci.

Alcune azioni strutturali, richieste dal Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, sono già state individuate e altre sono in fase di programmazione. «Riguardano, per esempio - ha continuato Merlo - interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici, che ci auguriamo anche su edifici privati in virtù dell'ecobonus del 110 per centro per l'edilizia. Poi ci sono i collegamenti tra le piste ciclabili, per facilitare l'accesso alle scuole, e gli incentivi all'uso della bicicletta. È in corso la riorganizzazione del trasporto pubblico locale per cercare di evitare orari punta eccessivamente congestionati, e vogliamo aumentare la superficie boscata».

UNA CITTÀ DI ALBERI

L'amministrazione Gaffeo vuole realizzare un bosco urbano e riqualificare le aree verdi del territorio comunale, anche con l'aiuto dei privati, per un maggior assorbimento dell'anidride carbonica e abbattere l'impatto degli inquinanti. Infatti, con l'adesione al progetto Ridiamo il sorriso alla Pianura padana è possibile donare, a chi ne farà richiesta, alberi da piantare nei propri giardini, per partecipare così al miglioramento della qualità dell'aria del territorio. «È auspicabile - ha concluso l'assessore - che queste azioni, alcune già in fase di realizzazione e altre già programmate, possano trovare ulteriore copertura e finanziamento anche nelle prossime progettazioni regionali e nazionali».

