Progetti pronti all'uso per catturare più fondi

IL BILANCIO

ROVIGO Per rendere grande Rovigo bisogna fare squadra con le province confinanti. E' l'Area vasta, per il sindaco Edoardo Gaffeo, la ricetta per promuovere lo sviluppo non solo del capoluogo, ma di tutto Polesine. Lo ha spiegato ieri mattina, in occasione del consueto appuntamento con la stampa per lo scambio di auguri. All'incontro erano presenti il presidente dell'Associazione polesana della stampa Luca Gigli con il segretario Maurizio Romanato e i giornalisti delle varie testate locali.

BRINDISI D'AUGURI

Il primo Natale del sindaco di centrosinistra, da sei mesi alle redini del Comune, è anche l'occasione per fare un bilancio sul lavoro svolto dall'Amministrazione ed elencare gli obiettivi per i prossimi mesi. «Ho intenzione di mettere in piedi un ufficio dedicato alle progettazioni ha annunciato il sindaco -, l'obiettivo è infatti quello di fare in modo che il Comune disponga di un portafoglio di progetti per captare in tempi rapidi tutte le possibilità di finanziamento offerte dai vari bandi». «A questo scopo ha spiegato Gaffeo - la mia idea era di utilizzare proprio Consvipo, incrementando la quota del Comune a 100 mila euro all'anno e riorganizzando completamente l'ente».

CONSVIPO

A decidere sulla liquidazione o meno del Consorzio di sviluppo del Polesine, la settimana prossima, sarà però l'assemblea dei soci che vede più di qualche sindaco contrario al salvataggio del consorzio e alla conseguente ascesa di Palazzo Nodari nella governance. Un altro obiettivo del sindaco per il 2020 è quello di risolvere la spinosa vicenda dell'Iras. «Stiamo lavorando con la Regione per trovare una soluzione ragionevole ha spiegato ieri Gaffeo - È una partita complessa e si gioca su due piani: quello del salvataggio dell'Iras, in termini di natura economico-finanziaria, e il futuro dell'ente assistenziale con la definizione dei servizi che l'Ipab dovrà essere in grado di fornire nei prossimi decenni». «La popolazione sta invecchiando ha spiegato il primo cittadino - Siamo la provincia e la città dove i tassi di vecchiaia sono tra i più alti del nord Italia. E siamo, inoltre, un territorio disperso: serve dunque un programma sui servizi dedicati anche alla vecchiaia e alla disabilità».

CANTIERI IN STRADA

Sul fronte invece delle strade e dei Lavori pubblici il sindaco si dice soddisfatto dei risultati raggiunti negli ultimi mesi. «Sono cominciati i lavori su strade e marciapiedi ed è partito l'iter per la sistemazione della viabilità all'incrocio Buso-Sarzano ed è in dirittura d'arrivo anche il regolamento per la gestione dei beni comuni ha elencato Gaffeo - In via di risoluzione anche la spinosa questione delle piscine». «I primi giorni di gennaio ha fatto sapere il sindaco ho un incontro con la controparte e se tutto andrà per il meglio riuscirò a consegnare la bozza di accordo ai consiglieri per portare poi all'esame del consiglio la chiusura di questa lunga storia». «Qualche segnale inizia vedersi in città ha detto il sindaco - Ho la presunzione di dire che il clima è finalmente sereno. L'Amministrazione sta dimostrando di lavorare con impegno e buona volontà, non rifiutiamo infatti un singolo appuntamento, anche se non sempre siamo in grado di dare una risposta immediata».

BANDO PERIFERIE

«Se tutto andrà come spero - ha poi annunciato - arriveranno anche i 13 milioni di euro del Bando periferie degradate per il rifacimento non solo dell'ex Maddalena, ma anche di tutta la Commenda». Infine, il sindaco, ha ringraziato la stampa per l'importante lavoro svolto quotidianamente, nell'ottica di una reciproca e fattiva collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA