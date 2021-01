FORMAZIONE

ROVIGO Come vivere la scuola ai tempi del Covid-19? La risposta dell'istituto superiore De Amicis di Rovigo è che serve confermare le progettualità possibili anche a distanza, e permettere in tutti i casi consentiti la didattica in presenza per le attività laboratoriali e per gli alunni con disabilità. Così, la ricetta dell'istituto tecnico e professionale vede già in partenza i percorsi di certificazione per Informatica e per le lingue Inglese, Spagnolo e Tedesco: «Come si è sempre fatto, ma stavolta lavorando a distanza», precisa il dirigente scolastico Osvaldo Pasello. A continuare a tener desto il senso di partecipazione e l'attivismo degli studenti sono anche diversi progetti regionali e nazionali ai quali l'istituto è iscritto. Il percorso Gentil...mente, ad esempio, attraverso un voucher educativo della Regione educa alla pari dignità e a riconoscere e rispettare i diritti della donna: ha come partner organizzativo la onlus Smile Africa e coinvolge 4 classi in laboratori di approfondimento sui temi dei diritti umani e della violenza di genere.

I PROGETTI

A distanza, e accettando la sfida di convivere con la pandemia di coronavirus, sono in atto anche i progetti di supporto psicologico e di orientamento al lavoro e all'università. Per gli allievi di terza media continua l'orientamento online con nuovi appuntamenti in programma mercoledì 13 e sabato 16 gennaio, mentre i percorsi trasversali per l'orientamento su sicurezza e simulazione d'impresa coinvolgono centinaia di alunni nella formazione extra-lezione. Proseguono a distanza la gestione delle attività di scambio con l'estero e l'Erasmus, così come i corsi di cinese grazie alla partnership esclusiva con l'Istituto Confucio all'università di Padova, e i percorsi del progetto Fami, vale a dire gli interventi di accoglienza con percorsi di alfabetizzazione attraverso il Fondo asilo, migrazione e integrazione.

Nicola Astolfi

