Professionisti polesani, pochi iscritti al portale degli incarichi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAROVIGO Gli enti locali polesani non fanno lavorare i professionisti polesani, affidando incarichi a colleghi di altre province. La denuncia era arrivata dall'ingegnere Alessio Pipinato e non ha mancato di far discutere.Nelle amministrazioni, però, tale denuncia ha destato qualche perplessità, perché sull'affidamento di incarichi professionali, negli anni è stata sempre più tolta la discrezionalità. Dal 18 ottobre, poi è entrata in vigore una vera e propria svolta per gli enti pubblici, con l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi di...