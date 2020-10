LEZIONI A RISCHIO

ROVIGO Un piano per evitare il collasso della scuola. Perché l'anello debole ora diventano i professori. Soprattutto alle medie e alle superiori, infatti, la positività riscontrata in una classe rischia di decimare il corpo docenti di più istituti. Come avvenuto all'istituto alberghiero Cipriani di Adria, dove per le positività emerse in quattro studenti di tre classi, è scattata l'assenza forzata di 30 professori su 130. Recuperati grazie ad una provvidenziale attivazione della didattica a distanza.

DOCENTI IN QUARANTENA

Il problema si è riproposto con il poco tranquillo fine settimana appena trascorso, dopo la positività emersa sabato in un ragazzino di terza media della Riccoboni, che a cascata ha portato a sottoporre a test prima la sua classe, con annesso personale docente e non docente. Dopo la scoperta di una seconda positività, in una professoressa che insegna su più classi di più scuole, al tampone di altre sei classi, due sempre alla Riccoboni, tre alle Bonifacio e una a Grignano. E proprio in quest'ultima scuola è emersa un'ulteriore positività di una ragazzina di prima. A questa si è aggiunta poi la positività di una bambina di una quinta delle elementari Donatoni, contatto stretto in ambito familiare della professoressa e sottoposta al tampone a domicilio. Il bilancio è quindi di 52 studenti di tre classi, 7 operatori Ata e ben 25 insegnanti in isolamento. Perché il protocollo prevede che, anche in caso di tampone negativo, scatti comunque la quarantena di 14 giorni.

SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

«La situazione delle scuole in Polesine ha evidenziato ieri il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella è tutto sommato buona: una dozzina di casi è un numero fisiologico e basso rispetto alle medie delle altre province. Tuttavia, c'è un problema che sta venendo alla luce: l'isolamento del personale docente e non docente può determinare situazioni fortemente impattanti per le scuole. Per questo da ora il Servizio igiene e sanità pubblica, il Sisp, è particolarmente attento nel compiere l'indagine epidemiologica a valutare se quello del professore con l'alunno positivo sia stato un contatto realmente stretto, perché l'isolamento scatta solo dove si riscontri una situazione di reale contatto e quindi di potenziale rischio». E non, per intendersi, solo una presenza nella stessa classe per un'ora di lezione in una settimana, tutti con la mascherina regolarmente indossata.

CONTATTO STRETTO

Un concetto ribadito dal nuovo direttore del Sisp Federica Fenzi: «È stata chiesta la massima attenzione sulla definizione di contatto stretto: nel caso il contatto non lo sia stato, l'insegnante viene liberato dall'obbligo della quarantena se risulta negativo al tampone». Intanto, mentre ieri sono stati sottoposti a tampone molecolare tutti i compagni di classe e il personale docente e non docente della quinta della Donatoni, sempre più valore assume il ruolo delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, inizialmente previste per l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid, in supporto ai medici di famiglia, e ora sbarcate nelle scuole per i tamponi rapidi eseguiti sul momento. Attualmente sono due, ma una terza unità è in fase di organizzazione, ha sottolineato il dg Compostella. E, fin dalla loro entrata in campo in ambito scolastico, hanno dimostrato tutta la loro efficacia. Nel fine settimana appena trascorso, fra i primi 34 tamponi fatti sabato alla Riccoboni, poi domenica, altri 150 eseguiti chiamando tutti gli interessati a raccolta, rigorosamente scaglionati, utilizzando i locali messi a disposizione dalla Bonifacio, oltre a quelli a domiciliari, sono state circa 200 le persone tamponate: «È stato un battesimo di fuoco - commenta Compostella Questa modalità ci permette di guadagnare tempo, fino a un giorno e mezzo o due. La tempestività è importante per far partire subito gli isolamenti in caso di positività o di far ripartire le lezioni nel caso di falso allarme e responso negativo. Ci sono minori disagi anche per i genitori che non devono accompagnare i figli ai Covid-point. C'è grandissima collaborazione fra Ulss e scuole. E in queste ore si stanno raccogliendo i consensi informati dei genitori degli studenti minori per autorizzare anticipatamente il tampone rapido a scuola in caso di necessità. Se qualcuno si rifiuta di dare l'autorizzazione? Il figlio del no-tamp va comunque isolato e non può tornare a scuola fino a quando non fa un tampone che conferma la negatività».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA