CAMPAGNA VACCINAZIONE

ROVIGO Invito, modulo di consenso e scheda anamnestica compilati, assieme al tesserino sanitario: così ieri si sono presentati i primi 120 tra docenti e personale Ata in lista al centro vaccinazioni al Censer. Qui i posti disponibili sono già tutti esauriti per la campagna vaccinale del personale scolastico, che continuerà nei pomeriggi fino al 19 marzo. All'orario di partenza, le 14.30, era già in coda per ricevere la prima dose un'ottantina di persone. Certo la fila di lavoratori a rischio era condivisa tra scuola e forze dell'ordine, ma che tanti abbiano scelto di recarsi il prima possibile al centro di vaccinazione - anche se gli appuntamenti sono fino alle 17.30 - la dice lunga sulla grande attesa per il vaccino.

CORSA AL VACCINO

I numeri complessivi lo confermano: per insegnanti e personale tecnico, amministrativo e collaboratori scolastici (Ata) è possibile prenotarsi online fino al 17 marzo, ma ieri si contavano già 3.791 prenotazioni in Polesine tra il personale scolastico, che conta circa 3.500 docenti nelle scuole statali dall'Infanzia alle superiori e 786 posti in organico Ata, più 360 insegnanti nelle scuole paritarie. La Regione ha indicato per l'utilizzo il vaccino AstraZeneca per le persone fino a 65 anni (coorte 1956), a eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili, per i quali le modalità organizzative sono dettate dai punti di vaccinazione ospedalieri nel rispetto delle priorità definite per l'utilizzo dei vaccini Pfizer e Moderna, ed è così anche per i maggiori di 65 anni.

LA SOMMINISTRAZIONE

Con la somministrazione della prima dose viene fissato anche l'appuntamento per la seconda. Il personale della scuola è stato tra le categorie più resilienti nell'assorbire l'urto pandemico. Tuttavia, «un po' di paura c'è, perché tra studenti e famiglie i casi positivi di Covid ci sono, e sappiamo che in classe la possibilità di contagio c'è. Sono stato tra i primi a prenotare sul portale web dell'Ulss, subito dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì - raccontava ieri Stefano Furin, insegnante di Informatica al liceo scientifico Paleocapa - Al Censer non ci sono già più posti disponibili, probabilmente perché la centralità di Rovigo ha fatto sommare le prenotazioni». Il vaccino dà più sicurezza anche per le famiglie di docenti e personale scolastico. E avvicina il ritorno alla didattica in presenza al 100 per cento, perché «la didattica a distanza ha portato ritardi del 30-40 per cento sul programma».

DIDATTICA A SINGHIOZZO

Laura Grigolato insegna alle Primarie Pascoli: «Noi abbiamo continuato sempre con la didattica in presenza: mai perso un giorno. Il vaccino è una tappa per tornare alla normalità, e chi come noi insegnanti lavora in una comunità, è responsabile eticamente verso sé e gli altri: il vaccino è l'unico strumento, insieme alle misure di prevenzione. A scuola le procedure sono molto rigide e i bambini le rispettano in pieno, tanto che a volte le ricordano pure a noi». Sabrina Mazzali insegna al liceo Celio-Roccati: «Per me è una giornata di grande trepidazione: non vedevo l'ora di ricevere qualsiasi vaccino, e accettiamo anche gli eventuali effetti collaterali». Però, non tutti gli insegnanti la pensano così: «Ci sono colleghi che non faranno la vaccinazione AstraZeneca perché si aspettavano di ricevere un vaccino con una maggiore efficacia». «Un po' d'ansia c'è per i possibili effetti collaterali, ma sotto la mascherina abbiamo anche il sorriso», concludeva ieri Cristina, insegnante di scuola primaria.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA