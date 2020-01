PRODUZIONE TELEVISIVA

ROVIGO L'ex liceo Celio torna a essere una scuola. Questa volta, però, solo per la durata di un film. L'edificio di via Badaloni, fino a circa un anno e mezzo fa sede del liceo classico, avrebbe attirato l'attenzione di un'importante Casa di produzione italiana alla ricerca di diverse location dove ambientare addirittura una nuova serie tv di Netflix. Nei giorni scorsi gli imprenditori del mondo cinematografico cui è stata affidata dal colosso americano la produzione della nuova serie, sono arrivati a Rovigo per effettuare un sopralluogo, in particolare, proprio all'ex Celio e in altri punti della città dove, già in primavera, potrebbero partire le riprese delle quattro puntate della nuova serie televisiva incentrata, secondo le prime voci, proprio sul mondo dei giovani.

SOPRALLUOGO

Gli imprenditori cinematografici sono stati accompagnati dagli incaricati del Comune (proprietario dello stabile) tra le aule e i corridoi dell'ex Celio. L'edificio dovrà essere oggetto di una serie di lavori di restauro nella prospettiva di accogliere un laboratorio digitale e alcune aule studio, possibile grazie a un cospicuo finanziamento regionale. Nel frattempo, prima dell'inizio del restyling, la campanella potrebbe suonare ancora tra le aule di via Badaloni. Tra i banchi, questa volta, giovani attori nel ruolo di studenti e qualche nome di spicco in quello di docenti e preside. La Casa di produzione cinematografica, il cui nome non è stato ancora reso noto dal momento che il Comune sarebbe proprio in questi giorni in attesa di una conferma, pare sia stata molto soddisfatta dell'ex istituto di via Badaloni, definendola perfetta per girare alcune scene addirittura della nuova serie di Netflix. Il gruppo di tecnici del cinema avrebbe, inoltre, adocchiato altri luoghi della città per le riprese, ossia il l'ex Policlinico (dove si trovano alcuni ambulatori dismessi) per le scene del film ambientato in ambito ospedaliero, ma anche la stazione dei treni e corso del Popolo. Insomma Rovigo, se arriverà l'ok definitivo della produzione, tra la primavera e l'estate potrebbe trasformarsi in un set con tanto di registi, attori e troupe in giro per la città, pronti a immortalare il capoluogo e farlo così conoscere in tv. Un vero affare, in termini economici, per la città che dovrebbe prepararsi a ospitare negli hotel attori, registi, truccatori, tecnici e così via, in tutto una sessantina di persone per diverse settimane. Un'occasione ghiotta per ristoranti, hotel, bar e i negozi del centro.

L'INDOTTO

Non solo. Come succede spesso con l'arrivo di grosse produzioni cinematografiche nelle diverse città scelte come set, potrebbero essere richieste diverse collaborazioni con attività artigianali locali per la realizzazione delle scene, come falegnami, elettricisti, costumisti e decine di comparse. Senza contare la visibilità, in termini turistici, che ne ricaverebbe il capoluogo. Un business, quello dei film, in grado di portare una boccata d'aria al commercio e all'indotto della città, sempre che Rovigo sia pronta a dare una pronta risposta a una domanda di servizi così importanti. Le grosse produzioni scelgono le diverse location per i loro film anche in base alla presenza o meno di servizi, come hotel stellati, ristoranti, catering per la mensa dell'intera troupe, taxi, parcheggi e artigiani locali. Per il momento Rovigo sembra essere papabile per l'esclusivo set che in un primo momento, secondo indiscrezioni, sarebbe stato previsto a Milano. A convincere la casa di produzione a scegliere Rovigo pare sia stata la presenza dell'ex scuola di via Badaloni, ancora in ottime condizioni, e altri edifici vuoti utilizzabili dunque senza intralci per le riprese.

Sono state tre, lo scorso anno, le serie tv del colosso della produzione cinematografica prodotte in Italia dove hanno lavorato novemila persone tra cast principale e comparse, personale tecnico e produttivo.

Roberta Merlin

