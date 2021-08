Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRODUZIONEROVIGO La produttività del miele polesano scende in picchiata. A lanciare l'allarme sono gli apicoltori che, tramite Coldiretti, mettono a fuoco le cause della drammatica situazione, poco più di un mese dopo aver celebrato la Giornata mondiale delle api. In primo luogo, secondo Coldiretti, ci sono le condizioni climatiche avverse: «Una primavera fredda spiega l'associazione - pioggia a maggio, elevate temperature subito dopo. Le...