Novamont regala 80 pacchi spesa ai suoi dipendenti con i prodotti degli agricoltori polesani aderenti a Campagna Amica. È l'iniziativa della società che, dal 2012, ha una sede a Bottrighe con lo stabilimento Mater-Biotech ed è leader, a livello internazionale, nel settore delle bioplastiche e dei componenti biochimici. Novamont e Fondazione Campagna Amica hanno siglato l'accordo per tutti gli stabilimenti sparsi sul suolo italiano. Gli 80 pacchi spesa dei produttori agricoli polesani, confezionati la mattina stessa della consegna, contengono frutta, ortaggi, farina, miele, confetture di frutta o riso. «L'entusiasmante iniziativa iniziata qualche settimana fa con Novamont ci spinge a chiedere se, nel territorio polesano, ci siano altre aziende che vogliano fornire i propri dipendenti con un pacco di spesa buona, sana e a km zero suggerisce il presidente di Coldiretti Rovigo , Carlo Salvan - In tal caso, contattate i nostri uffici, saremo ben lieti di valutare la fattibilità del servizio tarandolo sulle vostre richieste». Dall'inizio del lockdown dovuto all'emergenza CoronaVirus, gli aderenti a Campagna Amica si sono organizzati per consegnare i loro prodotti a domicilio, su tutto il territorio. È stato poi recentemente riaperto anche il mercato al coperto, in Tassina, osservando le dovute misure di sicurezza, dove i rodigini possono acquistare prodotti provenienti direttamente dalla campagna polesana.

