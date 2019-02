CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCESSO TESOROANCORA RESPINTALA SOSPENSIONE(F.Cam.) Ancora una volta la richiesta di misure cautelari nei confronti del comandante della polizia locale Giovanni Tesoro, formulata dalla Procura, cade nel vuoto. E' stato nuovamente il Tribunale del Riesame di Venezia a bocciare, ieri mattina, l'istanza del procuratore capo Carmelo Ruberto contro la decisione del giudice per le udienze preliminari Silvia Varotto, che pur decidendo il rinvio a giudizio per Tesoro per le ipotesi di reato di peculato, perché avrebbe bloccato il telefono di...