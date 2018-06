Privacy, Cna chiede il rinvio delle sanzioni per chi sgarra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PICCOLE E MEDIE AZIENDEROVIGO La Cna chiede la proroga di un anno dell'entrata in vigore delle sanzioni previste dall'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla privacy. L'Associazione sta lavorando in modo pressante sul tema per adeguare l'impatto sanzionatorio alla dimensione d'impresa, secondo i principi dello Small business act. Nel corso dell'audizione sullo schema di decreto legislativo mirato ad adeguare il quadro normativo italiano alla nuova disciplina europea della tutela della privacy la Cna ha insistito su alcuni elementi...