Primo Maggio di lotta contro il precariato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICORRENZAROVIGO Festa del Primo Maggio all'insegna delle polemiche, quella svoltasi l'altro giorno in piazza Matteotti a Rovigo. «Dovrebbe essere un momento nel quale lavoratori e datori di lavoro stanno assieme in segno di rispetto, ma invece ho constatato che almeno tre grosse aziende della città hanno tenuto aperto, facendo lavorare soprattutto i precari. Questo non è stato di certo un gesto dignitoso».FABBRICHE APERTEA dirlo è Mirco Bolognesi, segretario provinciale di Uilm. «L'1 maggio dovrebbe essere per tutti i lavoratori un...