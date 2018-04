Primo Maggio all'oratorio con sport, mostre e stand

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO VIRO Torna come ogni anno l'appuntamento con il Primo Maggio all'oratorio Salesiano di San Giusto per una giornata da vivere all'aria aperta con la famiglia tra le diverse attrazioni e gli stand allestiti per l'occasione. La tanto attesa Festa dell'oratorio che prenderà forma dopo una domenica trascorsa all'insegna dello sport, si aprirà domani con la messa per gli atleti alle 9.30 a cui seguirà la presentazione delle squadre e l'inizio del torneo. Per l'intera giornata il centro salesiano accoglierà i visitatori con gli stand...