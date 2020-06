LE MASCHERINE

ROVIGO Nonostante lo stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, ieri molti rodigini hanno deciso di circolare in città indossando ancora il dispositivo. C'è chi la teneva infatti ben fissa al volto, chi appoggiata sul mento o sul collo, pronti ad alzarla alla vista di un assembramento o per entrare nei bar e nei negozi.

PAURA PERSISTENTE

La paura del virus, nonostante il Polesine conti ormai da otto giorni zero contagi, c'è ancora e l'utilizzo della mascherina per passeggiare non è stato ancora abbandonato. A saltare all'occhio, ieri, il fatto che ad utilizzare i dispositivi di sicurezza all'aria aperta continuano ad essere i giovani e, in particolare le donne. Ieri mattina, in centro. complice anche la bella giornata, c'erano diversi gruppetti di anziani con la classica mascherina chirurgica verde nel taschino della camicia o addirittura legata al manubrio della bicicletta. «La usiamo se serve, l'importante è averla dietro», è la risposta più frequente di chi ieri ha deciso di passeggiare sul Corso senza indossare il dispositivo.

QUESTIONE DI SICUREZZA

«Mi sento più sicura con la mascherina spiega invece una donna in bicicletta con il volto coperto da una mascherina comunitaria -, meglio essere prudenti. In Cina e in Corea si sono riaccesi focolai dopo le riaperture. Meglio non abbassare la guardia».

NEI SUPERMERCATI

E c'è anche chi ha inteso lo stop alle mascherine non solo all'aperto, ma anche per fare acquisti. «Non mi hanno fatto entrare al supermercato racconta un'anziana avevo capito che da oggi la mascherina non serviva più, invece è ancora obbligatoria per fare la spesa. Ora vado a casa a prenderla». Dalle vetrine dei negozi e dei bar impossibile non accorgersi delle difficoltà di commessi e camerieri a lavorare diverse ore con la protezione sul volto: il caldo e l'impossibilità di utilizzare gli impianti di condizionamento peggiora ulteriormente le condizioni in cui il personale di locali e negozi si trova in questi giorni ad operare.

Per il momento però, per ragioni di sicurezza sanitaria, sembra rimanere valido per tutta l'estate l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione sul posto di lavoro, così come l'uso di gel igienizzanti. Non solo la mascherina: più di qualche rodigino sembra non avere abbandonato anche l'uso dei guanti, in particolare per fare la spesa. I guanti usa e getta sono ormai introvabili, in commercio però sono arrivati, da qualche giorno, dei guanti in tessuto antibatterici riutilizzabili per circa 30 lavaggi. «Ormai mi sono abituata a fare la spesa con i guanti - spiega una ragazza -, non riesco a farla senza. Il Covid ha cambiato le nostre abitudini, come, ad esempio, quella di entrare in casa con le scarpe. Io, ad esempio, ho acquistato dei calzari da fare indossare agli ospiti».

R.Mer.

