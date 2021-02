Per la prima volta dopo oltre due mesi si interrompe la catena di lutti e ricompare lo zero nella casella dei decessi Covid in Polesine. Non era mai successo dall'inizio dell'anno. In totale sono state 406 le morti Covid fra i residenti in provincia di Rovigo e per capire bene il peso della seconda ondata rispetto alla prima, basta considerare che fino al 10 settembre scorso i decessi Covid erano stati solo 36. Il bilancio più tragico, fino a quel momento, era stato di aprile, con 28 morti. A novembre la prima impennata, con 45 decessi, una cifra però ancora inconfrontabile con i 142 di dicembre e i 138 di gennaio. Nel 2021 i morti sono stati 168, con una media di 3,5 al giorno.

CONTAGI IN CALO

Ma la seconda ondata sembra comunque in ritirata: ieri sono emerse 26 nuove positività, quasi doppiate dalle guarigioni, 42, che complessivamente arrivano a 9.027. Scendono ulteriormente anche i ricoverati, da 65 a 61, e si registra anche un paziente in meno in area critica, ora 7 in Terapia intensiva al San Luca e uno in Rianimazione a Rovigo. Ottimo anche il dato delle case di risposo, con solo 11 ospiti ancora positivi: uno al Csa di Adria, tre a Crespino, uno a La residence di Ficarolo, due a Papozze e quattro a Villadose.

Per quanto riguarda le scuole, la positività riscontrata in un ragazzo dell'Iis Cristoforo Colombo di Porto Viro ha fatto scattare il tampone per tutta la classe, una seconda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA