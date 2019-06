CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMO CITTADINOROVIGO Non voleva entrare nel nuovo ufficio perché non era ancora stata convalidata la sua elezione, alla fine cede per le foto da sindaco, ma non si siede alla scrivania, ma a un altro tavolo. Il pudore per una carica così importante che sentirà sua dopo la nomina.Quanto ha dormito dopo la vittoria? «Con mia moglie siamo andati a casa alle tre e mezza, poi alle sette e un quarto sono iniziate le prime telefonate di congratulazioni, per primo il presidente dell'Accademia dei Concordi, Giovanni Boniolo», sorride.Il giorno...