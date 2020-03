IL CONTAGIO

PONTECCHIO Un contagiato di Coronavirus a Pontecchio. La notizia l'ha data il sindaco Simone Ghirotto attraverso il canale di informazione locale Municipium. Totale il riserbo sia sull'età che sul genere della persona contagiata dal Covid-19.

«È stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 ha scritto il sindaco -. La persona in questione è residente sul territorio comunale e si trova ora, insieme a tutti i componenti della famiglia, in isolamento domiciliare fino alla fine della guarigione. Do assicurazione alla cittadinanza che sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo e le persone ritenute a rischio verranno contattate dall'azienda sanitaria locale Ulss 5 Polesana».

Ghirotto ha precisato di aver voluto personalmente comunicare questo fatto nella convinzione che ciascuno saprà comportarsi nel pieno rispetto delle persone e dei diritti di ciascuno. «Invito tutti a non richiedere ulteriori informazioni circa il caso verificatosi nel nostro comune ha concluso il sindaco - poiché le informazioni che ho condiviso con voi sono le uniche tra quelle in nostra conoscenza, che possono essere rese pubbliche. Sia io che tutta l'Amministrazione restiamo a disposizione, in relazione alle esigenze correlate a questa emergenza». Ghirotto ha poi espresso la speranza di una rapida guarigione alla persona positiva e di vicinanza a tutti i suoi familiari.

La notizia è presto dilagata in paese soprattutto attraverso i social aumentando, come se ve ne bisogno, il forte momento di apprensione generale. Continuati per tutta la giornata di ieri i messaggi di auguri di pronta guarigione rivolta al soggetto e alla famiglia interessati.

Franco Pavan

