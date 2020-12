L'ANNUNCIO

ROVIGO Il 27 dicembre anche il Polesine parteciperà al V-Day, la giornata nazionale di avvio delle vaccinazioni anti-Covid e saranno inoculate le prime 45 dosi ad altrettanti operatori sanitari dell'ospedale di Trecenta, polo Covid provinciale e luogo simbolo della resilienza polesana al virus. È stato lo stesso direttore sanitario dell'Ulss polesana Antonio Compostella ad annunciarlo ieri.

«Domenica 27 verrà dato avvio in Veneto, e anche in Polesine, alla campagna di vaccinazione anti-Covid. È una data che corrisponde a una giornata di vaccinazioni su scala europea. Sarà un giorno più simbolico che sostanziale, nel senso che verrà fatta partire campagna anche se dal punto di vista operativo la campagna vaccinale vera e propria inizierà verso la prima quindicina di gennaio. In questo primo giorno saranno 45 le persone che potranno essere sottoposte a vaccinazione perché al Veneto il primo lotto di vaccini sarà di circa un migliaio di dosi, quindi, in proporzione, 45 per la provincia di Rovigo. Su specifica indicazione della Regione, saranno destinati al personale che opera nella diretta assistenza dei pazienti Covid positivi e quindi, da noi, a Trecenta. Gli operatori impegnati al San Luca nell'assistenza dei ricoverati Covid sono almeno 150, ma questo è un primo gruppo che sarà individuato su base volontaria, perché la vaccinazione non è obbligatoria».

Il direttore sottolinea che «ci sono diversi aspetti organizzativi ancora da definire. Si tratta del vaccino della Pfizer che prevede una conservazione con una rigida catena del freddo. Proprio ieri è arrivato il terzo frigorifero, da Azienda Zero, che si aggiunge ai due che già avevamo destinati a questo. I vaccini verranno stoccati nella farmacia ospedaliera di Rovigo. Verranno poi definiti tutta una serie di dettagli perché c'è una notevole complessità nell'organizzare una così delicata campagna vaccinale. Ma non possiamo fallire perché questi vaccini sono preziosi. Non un valore legato al costo ma all'importanza nella lotta al Coronavirus».

Il quadro anche in Polesine continua a non essere rassicurante. «La nostra situazione - rimarca Compostella - è in linea con quella del Veneto dal punto di vista dell'andamento, anche se con dati nettamente migliori: l'andamento della curva dei contagi è ancora in fase di crescita, da circa tre settimane, dopo due settimane di discesa. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto l'apice dal punto di vista dei contagi e dei ricoveri e questi dati, insieme al numero dei decessi, credo parlino da soli per descrivere il momento particolarmente impegnativo che stiamo vivendo anche in Polesine, che pure ha la situazione nettamente migliore del Veneto. La prevalenza, il numero totale di positivi sulla popolazione è del 2,62%, rispetto al 4,2 regionale e 3,2 nazionale, mentre l'incidenza, il numero di nuovi casi positivi rispetto alle persone che sottoponiamo al test, calcolato sulla media degli ultimi sette giorni, è 6,41%, mentre a livello veneto è il 10% e a livello nazionale il 9%».

Ieri sono emerse 112 nuove positività, mentre le guarigioni accertate sono state circa la metà, 64. I polesani complessivamente contagiati da inizio epidemia sono arrivati a 6.016, uno ogni 38. Quelli attualmente positivi sono 2.635, un polesano ogni 88, con 3.070 persone in isolamento domiciliare. I ricoverati, invece, sono 129, uno in più rispetto a giovedì, ma con 16 pazienti in Terapia intensiva. Nel bollettino di ieri, unico spiraglio di luce, purtroppo poco duraturo, non compaiono decessi. Ci sono, invece, altri 15 contagi emersi nelle case di riposo, un ospite del Csa di Adria, due operatori della Casa di riposo San Gaetano di Crespino, altri due ospiti della Casa albergo per anziani di Lendinara e altri otto ospiti e due operatori dell'Iras di Rovigo. Per quanto riguarda le scuole, invece, un bambino della materna di Porto Viro, due ragazzi delle medie Bonifacio di Rovigo, altrettanti alle medie Riccoboni sempre a Rovigo e uno anche alla media di Castelguglielmo.

