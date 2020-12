SOCIALE

ROVIGO È partita l'erogazione dei buoni spesa del Comune per i primi 336 beneficiari. Serviranno due o tre giorni per vedere l'accredito nel conto corrente. La neo dirigente dei Servizi sociali Valeria Orna, insediatasi poco meno di un mese fa, ha approvato l'erogazione dei primi 52.680 euro per le 341 domande ricevute allo sportello tra il 16 e il 20 novembre, delle quali cinque sono state respinte per probabili problemi di compilazione della domanda o mancanza dei requisiti. Quest'ultimo aspetto, però, non deve far credere che tutte siano state verificate, perché sono stati effettuati dei controlli a campione. Successivamente, con un'indagine più approfondita, potrebbero essere rilevate ulteriori domande non in regola. La non veridicità delle dichiarazioni comporteranno una decadenza dal beneficio economico, rivolto a chi sta risentendo della crisi economica, e potrebbe essere imputato per falso (è prevista la reclusione fino a due anni).

È previsto un versamento sul conto corrente dei beneficiari del bonus calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, con un surplus nel caso in cui vi siano bambini sotto i 3 anni e vi siano invalidi. Come indicatore del bisogno di questo sostegno economico, va considerato che nei primi quattro giorni dall'apertura dei termini il 16 novembre scorso sono pervenute ai Servizi sociali ben 150 domande. L'amministrazione per questo intervento ha destinato un primo fondo di 87mila euro, che è stato aumentato con una variazione di bilancio passata con ampia maggioranza in consiglio comunale lo scorso fine mese, arrivando così a 223mila euro di dotazione finanziaria complessiva. Complessivamente sono 876 i beneficiari dei buoni spesa, la prossima settimana partirà l'erogazione dei fondi per un secondo gruppo di beneficiari.

